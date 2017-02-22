Белый дом получил письмо от матери Константина Ярошенко

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Белом доме получили письмо от матери осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.

Любовь Ярошенко обратилась к президенту Дональда Трампу с просьбой вернуть сына на родину 13 февраля. Она отправила письмо сразу по двум каналам - по дипломатически путям и почтовой службой DHL.

Адвокат заключенного Алексей Тарасов заявил изданию, что надеется на положительное решение Трампа в рамках нормализации отношений Вашингтона и Москвы. Сам Ярошенко уже подписал согласие на возвращение в Россию.

Ранее Любовь Ярошенко обращалась с аналогичным письмом к администрации предыдущего президента Барака Обамы, однако тогда оно осталось без ответа.

Летчик Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В 2011 году россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.