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Янукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
В мире

Янукович предложил провести референдум о статусе Донбасса

Бывший президент Украины обратился с открытым посланием к мировым лидерам

Янукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
Бывший президент Украины Виктор Янукович
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Украины Виктор Янукович предложил ряд мер по урегулированию конфликта на востоке Украины, в случае невыполнения Киевом минских соглашений рекомендовал провести референдум по статусу Донбасса.

"Включить в переговоры в рамках "нормандского формата" представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса, а в случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений инициировать проведение референдума о статусе Донбасса", - написал Янукович в открытом послании, направленном лидерам Польши, Франции и Германии, руководителям общественных организаций, президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.

Янукович предложил "инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане согласно пункту 4 Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года".

Кроме того, бывший президент Украины призвал потребовать от украинской власти допустить представителей спецкомиссии Совета Европы и представителей нынешней украинской оппозиции к проведению мониторинга расследования "преступлений, совершенных в Украине с 2014 года по настоящее время".

"Потребовать от украинской власти начать реальное расследование убийств и других тяжких преступлений, совершенных на Майдане против правоохранителей, выполнявших свои обязанности по поддержанию общественного порядка и защите конституционного строя Украины. Также потребовать от украинской власти отменить закон Украины "О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании некоторых законов Украины такими, которые утратили силу" №743-VII от 21 февраля 2014 года", - говорится в тексте послания.

Теги: Виктор Янукович
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