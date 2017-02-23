СМИ анонсировали публикацию новой версии указа Трампа об иммиграции

Документ об ограничении иммиграции из ряда стран будет опубликована на следующей неделе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Новый указ президента США Дональда Трампа об иммиграции будет опубликован на следующей неделе, сообщает Sky News со ссылкой на чиновника Белого дома.

"Новый указ по иммиграции будет опубликован в любое время на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что черновой вариант пересмотренного президентом США Дональдом Трампом иммиграционного указа предусматривает ограничение на въезд граждан тех же семи стран, которые упоминались и в предыдущем варианте документа.

При этом, согласно проекту нового указа, граждане этих стран, у которых уже есть американская виза, смогут посетить Соединенные Штаты, даже если виза у них еще не была открыта.

Кроме того, указ также не коснется выходцев из этих стран, имеющих грин-карты, и тех, у кого есть двойное гражданство, одно из которых - американское.

Новый указ также не предусматривает, чтобы власти при отказах в выдаче виз не делали акцент на сирийских беженцах, просящих об убежище.

В конце января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В итоге американский лидер начал работу над обновленной версией указа.