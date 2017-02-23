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Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Есть обновление от 22:07

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - На заседании в четверг нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной, пишет "Европейская правда".

За ратификацию соглашения проголосовало 89 из 150 депутатов палаты, 55 проголосовали против. В отличие от других вопросов повестки дня, голосование по украинскому вопросу происходило по особой процедуре - каждый из депутатов должен был ответить, поддерживает ли он ратификацию, после чего состоялся подсчет голосов.

Позже Палата представителей не поддержала предложение лидера Социалистической партии Нидерландов Гарри ван Боммеля о необходимости юридического принятия политического документа - "заявления обязательного характера", который должен стать ответом на результаты референдума, где 61% избирателей были против соглашения об ассоциации.

Голосование состоялось в упрощенной форме. Поскольку голосов фракции не было, то документ отклонили. Предложение рассматривалось уже после того как нижняя палата парламента официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Голосование состоялось в последний возможный день - с пятницы Палата представителей прекращает работу на период до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.

Это голосование не является конечным шагом ратификации. Для завершения процедуры должна проголосовать верхняя палата (Сенат), после чего ратификационные грамоты передаются на подпись королю Нидерландов и отправляются в Брюссель.

Теги: Украина, Нидерланды, Евросоюз
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