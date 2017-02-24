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ОБСЕ сообщила о снижении применения тяжелого вооружения в Донбассе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация в Донбассе имеет тенденцию к деэскалации, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Ситуация с безопасностью за минувшую неделю улучшилась, мы фиксируем снижение количества случаев нарушения режима прекращения огня на 20% . Случаев использования танков, минометов и артиллерии за неделю мы зафиксировали 180, на предыдущей неделе - 884. То есть, количество таких случаев снизилось на 80%", - сказал он в пятницу в ходе скайп-конференции.

"Это относительная тишина, - подчеркнул он. - Во вторник в районе Светлодарска наблюдатели слышали 86 взрывов неизвестного происхождения, пять выстрелов из гранатометов, пять разрывов минометных мин калибром 82 м. В среду в подконтрольном ДНР Дебальцево зафиксировано 298 взрывов и случаев введения огня из пулеметов. Утром в этот день в подконтрольном Киеву Светлодарске - 300. Очевидно, что ситуация не изменится, пока там есть вооружение и стороны находятся близко друг к другу".

Замглавы миссии также отметил, что стороны конфликта все еще не отвели тяжелое вооружение от линии столкновения. "На подконтрольных украинской власти территориях мы фиксировали шесть гаубиц, на неподконтрольных - два танка и 2 БМП, на которых были установлены противотанковые комплексы. Из этого следует, что стороны не отвели тяжелое вооружение, и активно используют его", - сказал Хуг, напомнив, что стороны не предоставили информацию о местонахождении отведенного ранее вооружения.

Между тем в станице Луганской, по его словам, стороны не только не развели силы и средства, но и наращивают там присутствие.

"По состоянию на сейчас мы не фиксируем никакого разведения в районе этого моста Станицы Луганской, - сказал Хуг. - Наоборот: мы видели, что стороны размещали свою технику и вооруженных лиц там. Это приводило к росту количества случаев нарушения режима прекращения огня".

Замглавы миссии подчеркнул, что наблюдатели неоднократно призывали стороны выполнять Минские договоренности, а также призывали начать диалог, в частности для получения возможности проведения ремонтных работ на поврежденных объектах инфраструктуры.

Теги: Украина, Донбасс, ОБСЕ
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