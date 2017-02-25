Фильм "Коммивояжер" на "Оскаре" представят американцы иранского происхождения

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Двое американских ученых иранского происхождения представят фильм Асгара Фархади "Коммивояжер" на церемонии вручения премии "Оскар", пишет в субботу Variety.

В случае победы картины за статуэткой выйдут директор программы по изучению Солнечной системы в НАСА Фируз Надери и первая иранка, побывавшая в космосе, Ануше Ансари.

Сам Фархади, чей фильм номинирован на "Оскар" как лучшая картина на иностранном языке, отказался приехать на церемонию в знак протеста против иммиграционной политики Дональда Трампа, даже если лично для него сделают исключения, которые позволят ему въехать в США. Позицию режиссера поддержали все члены съемочной группы.

В январе Трамп подписал указ, временно запрещающий въезд в Соединенные Штаты для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, в том числе из Ирана. Позже суд заблокировал действие указа; однако решение Фархади осталось неизменным.