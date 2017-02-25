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Белый дом попросил высокопоставленных чиновников опровергнуть слухи о связях Трампа с РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом обратился к ряду высокопоставленных сотрудников разведки и конгрессменам с просьбой инициировать в СМИ публикацию материалов, опровергающих ранее растиражированные сообщения о якобы имевшихся связях президента Дональда Трампа и его окружения с Россией, сообщила в пятницу газета The Washington Post.

"Администрация Трампа побудила высокопоставленных членов разведывательного сообщества и конгресса приложить усилия к публикации материалов, опровергающих о связях приближенных Трампа с Россией", - пишет издание.

По его данным, "от имени Белого дома" на минувшей неделе чиновники обзвонили некоторые СМИ с той же целью. Издание отмечает, что эти шаги последовали за неудавшейся попыткой администрации добиться от руководства ФБР заявлений для прессы о том, что публикации, касающиеся связей команды президента с Россией, носят спорный характер.

Это вызвало волну критики среди демократического меньшинства в конгрессе США, которое обвинило Белый дом в давлении на ФБР и подрыве независимости бюро.

Представитель Белого дома Шон Спайсер подтвердил, что сотрудники аппарата президента контактировали с разведывательным сообществом, в частности, ФБР, но давления не оказывали. "Когда нам сообщили, что публикации являются вымыслом, мы объявили журналистам, с кем еще они могут пообщаться, чтобы подтвердить информацию ФБР", - сказал пресс-секретарь.

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В пятницу на брифинге для группы журналистов "расширенного пула" Белого дома Спайсер также сказал, что связи Трампа и его ближайшего окружения с Россией - вымысел. Он отметил, что "невозможно доказать несуществующее", и Трамп не может "без конца отрицать то, чего никогда не было".

В то же время некоторые ведущие СМИ, такие как CNN, New York Times, Buzzfeed, "Би-би-си", The Hill и Politico, не были допущены в пятницу на ежедневный брифинг Спайсера.

Ранее вместо традиционного объявления о времени ежедневного брифинга Спайсера журналистам пришла из Белого дома скорректированная информация: в этот раз, вопреки сложившейся практике, брифинг будет проходить без камер и исключительно для так называемого "расширенного пула" журналистов.

Агентство Associated Press, корреспондент которого мог присутствовать на брифинге, но не пошел на него из солидарности с не допущенными коллегами, распространило по этому поводу заявление, в котором подчеркнуло, что, по его мнению, "общество должно получать максимально возможный доступ к президенту".

Наблюдатели отмечают, что СМИ, которые были отстранены от участия в брифинге, ранее были замечены в публикации материалов, содержащих не проверенную или ложную информацию, порочащую президента.

Теги: США, Дональд Трамп
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