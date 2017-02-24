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ФБР не захотело информировать СМИ о связях администрации Трампа с Россией

Ранее появлялась информация о деловых интересах соратников Трампа в России

ФБР не захотело информировать СМИ о связях администрации Трампа с Россией
Дональд Трамп с женой Меланией
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Просьбу Белого дома предоставлять СМИ информацию о связях нынешней администрации США с Россией отклонило ФБР, сообщил телеканал CNN.

Как сообщил телеканал со ссылкой на несколько официальных источников, ФБР отказало в просьбе администрации США "публично информировать СМИ об известных разведке США связях сотрудников Дональда Трампа с россиянами во время президентской кампании 2016 года".

Между тем, представители нынешней администрации США неоднократно заявляли о том, что информация о связях представителей Трампа с Россией была неверной.

Ранее в ряде американских СМИ появились утверждения о том, что некоторые лица, связанные с избирательной кампанией Трампа, имели деловые интересы в России.

Теги: США, ФБР, Россия, Дональд Трамп
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