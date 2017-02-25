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Мексика пригрозила США ответить на попытку построить стену за ее счет

Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины на мексиканские товары, соседняя страна намерена поступить таким же образом

Мексика пригрозила США ответить на попытку построить стену за ее счет
Фото: ingimage/vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Мексика пригрозила США, что в ответ на введение односторонних пошлин на мексиканские товары с целью финансирования стены на границе между странами может поступить таким же образом.

Глава МИД Мексики Луис Видегарай, чьи слова приводит "Би-би-си", заявил, что правительство его страны может ввести налог на определенные виды товаров, импортируемые из США.

"Мексика верит в свободную торговлю, но нам придется отвечать, если США попытаются построить стену за счет налогов на импорт из Мексики. Мы не можем сидеть сложа руки. Мы ответим на это, как на реальную угрозу, а не теоретическую", - сказал он.

По данным журналистов, мексиканский министр ранее говорил, что может ввести налог на товары, ввозимые из штатов Айова, Техас и Висконсин. Мексика является основным направлением для импорта из Техаса: в 2015 году объем составил $92,4 млрд.

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Между тем, американский президент Дональд Трам ранее заявил, что намерен начать возведение стены даже раньше намеченных сроков. Для финансирования проекта он предложил обложить мексиканские товары 20-процентным налогом.

Власти США в следующем месяце начнут принимать предложения по строительству нового сооружения. Таможенная служба просит "направлять ей проекты по дизайну и предоставить несколько макетов будущей стены". К 20 марта будут выбраны лучшие варианты, их создателей попросят предоставить смету будущего строения. Как ожидается, к середине апреля будут заключены первые контракты.

Выступая в Мэриленде 24 февраля, Дональд Трамп вновь заявил, что стена будет построена и построена за счет Мексики. Сам президент США оценивает будущую постройку в $12 млрд, но по данным СМИ, ее стоимость может достигать $21,6 млрд.

Граница между США и Мексикой

10 фотографий
Городской пляж в Сан-Диего, штат КалифорнияМексиканка общается с родственниками по ту сторону границы в ТихуанеПограничный патруль США у государственной границы с Мексикой в штате КалифорнияСвященнослужитель на американской стороне международной границы в Ногалесе, штат АризонаСтроительство ограждения в городе Санленд-Парк, штат Нью-МексикоКарикатура на Дональда Трампа на стене в мексиканском Сьюдад-Хуаресе
Городской пляж в Сан-Диего, штат Калифорния
Теги: США, Мексика, Дональд Трамп
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