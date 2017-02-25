Свободная сирийская армия заявила о готовности принять участие в освобождении Ракки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Свободная сирийская армия, представленная на переговорах в Женеве в составе делегации Высшего комитета по переговорам, готова участвовать в операции по освобождению Ракки, но рассчитывает на международную поддержку, заявил "Интерфаксу" представитель группы вооруженной оппозиции, полковник Свободной сирийской армии Фарес Аль-Бабеш.

"Мы намерены продолжить бороться с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) на всей территории Сирии, мы пойдем после освобождения Эль-Баба на Ракку, но мы рассчитываем получить международную поддержку этой операции" - отметил он.

Фарес Аль-Бабеш пояснил, что Свободная сирийская армия готова получить помощь от любой заинтересованной в борьбе с ИГ страны. "Например, США поддерживали операцию в Эль-Бабе, поэтому хочу отметить, что нам нужна реальная поддержка", - сказал полковник Свободной сирийской армии.

"Мы намерены положить конец терроризму в Сирии, а затем, мы сможем поделиться опытом в этой сфере с другими странами, сталкивающимися с такой проблемой", - подчеркнул Фарес Аль-Бабеш.

Эль-Баб считался одним из основных оплотов ИГ на севере Сирии. 23 февраля стало известно, что город очистили от террористов. Его штурмовали отряды сирийской вооруженной оппозиции при поддержке армии Турции.

Город Ракка также находится на севере Сирии, который террористы объявили своей "столицей".