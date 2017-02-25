Турция заявила о готовности к участию в операции по освобождению Ракки от ИГ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова к участию в операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ) и обсудила этот вопрос с участниками международной коалиции.

"Тема Ракки обсуждена с представителями Франции, Великобритании и Германии. При правильном планировании и с привлечением местных сил мы сможем с легкостью очистить территории Сирии от террористов ДАИШ", - приводит его слова агентство Анадолу .

По его словам, разминирование в городе Эль-Баб еще не окончено, несмотря на то, что он освобожден от ИГ. "После уничтожения взрывных устройств, мирные жители смогут безопасно вернуться в Эль-Баб", - отметил турецкий министр.

Комментируя дальнейший ход операции "Щит Евфрата", Чавушоглу отметил, что от террористов необходимо освободить и город Манбидж, где на сегодня действуют сторонники курдских сирийских "отрядов народной самообороны" (YPG), которые Анкара считает террористическими.

"Мы ожидаем от США шагов по выводу отрядов YPG из Манбиджа, - подчеркнул он. - Далее планируем операцию на Ракку".

При этом глава турецкого МИД заявил о готовности Турции открыть новую страницу в отношениях с США

"Для этого нужны конкретные шаги. Нужно наполнить турецко-американские отношения новым смыслом, - пояснил Чавушоглу. - Для этого есть все необходимое, в том числе и новая администрация США, которая признает ошибки прошлого".

Эль-Баб считался главным оплотом ИГ на севере Сирии. 23 февраля стало известно, что город очистили от террористов. Его штурмовали отряды сирийской вооруженной оппозиции при поддержке армии Турции.

Манбидж расположен на пути между сирийско-турецкой границей и "столицей" ИГ городом Ракка. Ракка находится на севере Сирии.