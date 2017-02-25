Ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции не начнут без команды СЦКК

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады ожидают подтверждения от Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) о возможности начала ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
"Пока нет подтверждения от СЦКК, что можно войти в эту зону, опасную зону... Но все бригады в готовности", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу утром.
По словам министра, в связи с тем, что речь идет о ремонте хлоропровода, ремонтные бригады имеют при себе все необходимые средства защиты.
Также Черныш добавил, что на данный момент в Авдеевке, контролируемой ВСУ, отсутствует свет.
Накануне утром вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сообщил об остановке водоснабжения Авдеевки после попадания снаряда в Донецкую фильтровальную станцию. Позже пресс-группа объединенного территориального управления "Донецк" сообщила, что руководство станции приняло решение об эвакуации персонала и его остановке.
Между тем 24 февраля в минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что вооруженные силы Украины в течение нескольких часов обстреливали окраины Донецка.
Обстрелу из артиллерии 152-мм и 122-мм подвергся Вольво-Центр, территория аэропорта Донецка, поселок Спартак и район Ясиноватой, сказал журналистам представитель минобороны ДНР.