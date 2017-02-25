В ЛНР заявили об 11 обстрелах и гибели одного ополченца

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные 11 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), в результате обстрелов один ополченец погиб, один получил ранения, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские каратели 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив танки, 120 и 82-мм минометы, СПГ, РПГ, БМП-1, АГС и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

По данным силового ведомства ЛНР, обстрелам с украинской стороны подверглись позиции ополченцев в районе населенных пунктов Смелое, Нижнее, Лозовое, Калиновка и Калиново.

В милиции ЛНР отметили, что в результате обстрела с украинской стороны в районе поселка Калиново один ополченец погиб и еще один получил ранения.