В Киеве заявили о 92 обстрелах украинских позиций в Донбассе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Позиции украинских военных в Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 92 раза, 12 военнослужащих ранены, еще четверо травмированы, сообщает в субботу утром пресс-центр штаба силовой операции в Facebook.

"Всего зафиксировано 92 обстрела. Двенадцать наших военных ранены, четверо травмированы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии обстреливались Павлополь и Гнутово. Из 120-мм минометов - Красногоровка, Гнутово и Широкино, из 82-мм минометов - Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутово и Широкино. По Широкино и Павлополю также стреляли из БМП.

На донецком направлении из 122-мм артиллерии обстреливалось Верхнеторецкое. Из минометов различных калибров неоднократно обстреливались Троицкое, Пески, Луганское, Дача, Зайцево, Каменка, Новоселовка, Верхнеторецкое и Авдеевка. Также в течение дня из гранатометов стреляли по Авдеевке, Дачам, Майорскому, Зайцево, Пескам и Луганскому. Из танков велся огонь по Пескам и Каменке; по Луганскому - из БМП.

На луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Новоалександровке, Троицкому и Новозвановке. Также, по Новозвановке велся огонь из БМП.

Ранее в субботу в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной (ЛНР) республики "Интерфаксу" заявили об 11 обстрелах за сутки со стороны украинских военных.

"За сутки украинские каратели 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив танки, 120 и 82-мм минометы, СПГ, РПГ, БМП-1, АГС и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

По данным силового ведомства ЛНР, обстрелам с украинской стороны подверглись позиции ополченцев в районе населенных пунктов Смелое, Нижнее, Лозовое, Калиновка и Калиново.

В милиции ЛНР отметили, что в результате обстрела с украинской стороны в районе поселка Калиново один ополченец погиб и еще один получил ранения.

Между тем в пятницу в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что вооруженные силы Украины в течение нескольких часов обстреливали окраины Донецка.

"ВСУ обстреливают из артиллерии 152-мм и 122-мм Вольво-Центр, территорию аэропорта Донецка, Спартак и район Ясиноватой. Обстрел длится несколько часов",- сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По его словам, данных о попадании снарядов в жилой сектор пока нет, информация уточняется.

Также в пятницу представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что за сутки было зафиксировано 1550 обстрелов со стороны украинских военных, за неделю число обстрелов составило 9360.