В мире

В Киеве заявили о 92 обстрелах украинских позиций в Донбассе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Позиции украинских военных в Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 92 раза, 12 военнослужащих ранены, еще четверо травмированы, сообщает в субботу утром пресс-центр штаба силовой операции в Facebook.

"Всего зафиксировано 92 обстрела. Двенадцать наших военных ранены, четверо травмированы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии обстреливались Павлополь и Гнутово. Из 120-мм минометов - Красногоровка, Гнутово и Широкино, из 82-мм минометов - Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутово и Широкино. По Широкино и Павлополю также стреляли из БМП.

В миреСБУ проведет проверку в связи с поездкой Надежды Савченко в ДонецкСБУ проведет проверку в связи с поездкой Надежды Савченко в ДонецкЧитать подробнее

На донецком направлении из 122-мм артиллерии обстреливалось Верхнеторецкое. Из минометов различных калибров неоднократно обстреливались Троицкое, Пески, Луганское, Дача, Зайцево, Каменка, Новоселовка, Верхнеторецкое и Авдеевка. Также в течение дня из гранатометов стреляли по Авдеевке, Дачам, Майорскому, Зайцево, Пескам и Луганскому. Из танков велся огонь по Пескам и Каменке; по Луганскому - из БМП.

На луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Новоалександровке, Троицкому и Новозвановке. Также, по Новозвановке велся огонь из БМП.

Ранее в субботу в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной (ЛНР) республики "Интерфаксу" заявили об 11 обстрелах за сутки со стороны украинских военных.

"За сутки украинские каратели 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив танки, 120 и 82-мм минометы, СПГ, РПГ, БМП-1, АГС и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

По данным силового ведомства ЛНР, обстрелам с украинской стороны подверглись позиции ополченцев в районе населенных пунктов Смелое, Нижнее, Лозовое, Калиновка и Калиново.

В милиции ЛНР отметили, что в результате обстрела с украинской стороны в районе поселка Калиново один ополченец погиб и еще один получил ранения.

Между тем в пятницу в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что вооруженные силы Украины в течение нескольких часов обстреливали окраины Донецка.

"ВСУ обстреливают из артиллерии 152-мм и 122-мм Вольво-Центр, территорию аэропорта Донецка, Спартак и район Ясиноватой. Обстрел длится несколько часов",- сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По его словам, данных о попадании снарядов в жилой сектор пока нет, информация уточняется.

Также в пятницу представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что за сутки было зафиксировано 1550 обстрелов со стороны украинских военных, за неделю число обстрелов составило 9360.

Теги: Донбасс, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Французская прокуратура начала расследование по делу Фийона и его женыФранцузская прокуратура начала расследование по делу Фийона и его жены
Ранее политик обещал снять свою кандидатуру с выборов в случае предъявления официальных обвиненийПодробнее
Журналистов CNN и других СМИ не пустили на брифинг в Белый домЖурналистов CNN и других СМИ не пустили на брифинг в Белый дом
На пресс-конференцию с Шоном Спайсером не смогли попасть также New York Times, Buzzfeed и "Би-би-си"Подробнее
С начала весны Египет более чем вдвое повысит въездную пошлинуС начала весны Египет более чем вдвое повысит въездную пошлину
Повышение коснется всех путешественников, приехавших в страну через наземные, морские и воздушные портыПодробнее
Верховный суд США зарегистрировал апелляцию по "делу Бута"Верховный суд США зарегистрировал апелляцию по "делу Бута"
Решение о том, возьмут ли дело на пересмотр, должны принять до 27 мартаПодробнее
СБУ проведет проверку в связи с поездкой Надежды Савченко в ДонецкСБУ проведет проверку в связи с поездкой Надежды Савченко в Донецк
Коллега-депутат пожаловалась на Савченко, заявив, что она подстрекала украинских военных к свержению властиПодробнее
Трамп остался недоволен ФБР из-за отсутствия успехов в деле утечки секретных данныхТрамп остался недоволен ФБР из-за отсутствия успехов в деле утечки секретных данных
Президент США посетовал, что бюро не может остановить людей, раскрывающих прессе конфиденциальную информациюПодробнее
Первый после аварии космический грузовик "Прогресс" причалил к МКСПервый после аварии космический грузовик "Прогресс" причалил к МКС
Корабль доставил на станцию около 2,5 тонн различных грузовПодробнее
Малайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен НамаМалайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен Нама
Сводный брат северокорейского лидера был убит в Куала-ЛумпуреПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЖурналистов CNN и других СМИ не пустили на брифинг в Белый домВ миреФранцузская прокуратура начала расследование по делу Фийона и его женыКультураПол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"В миреВерховный суд США зарегистрировал апелляцию по "делу Бута"
Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за двое суток
Что случилось этой ночью: суббота, 25 февраля
На Сахалине 20 рыбаков унесло в Охотское море на отколовшейся льдине
Иммиграционная служба задержала Мохаммеда Али-младшего в аэропорту Флориды
Белый дом попросил высокопоставленных чиновников опровергнуть слухи о связях Трампа с РФ
Французская прокуратура начала расследование по делу Фийона и его жены
Российские военные за сутки передали жителям Сирии 2,6 тонны гуманитарного груза
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи