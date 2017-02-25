В Грузии в районе вершины Тетнульд под лавиной погиб турист из Германии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Грузии в районе вершины Тетнульд на горнолыжной трассе в Сванетии под лавину попали иностранные туристы, в результате чего один человек погиб.

Как сообщают в субботу грузинские СМИ, которые ссылаются на данные МВД, в службу спасения поступил сигнал о том, что двое иностранных граждан попали под лавину в районе курорта Тетнульд, после чего на место происшествия прибыли представители спасательной службы.

"Несмотря на сложные метеорологические условия, спасателям удалось обнаружить попавших под лавину. Одного человека извлекли живым. Состояние его здоровья стабильное. Найдено также тело второго человека", - сказали журналистам в МВД.

Как сообщают СМИ, погибший, чье тело было обнаружено, оказался 46-летним гражданином Германии. Сообщается, что лавина сошла в момент, когда иностранные граждане катались на сноубордах.