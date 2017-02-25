Дамаск призвал участников переговоров в Женеве осудить теракт в Хомсе

В сирийском правительстве считают реакцию на теракт в Хомсе тестом для умеренной оппозиции

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Все участники переговоров по сирийскому урегулированию должны осудить произошедший в субботу теракт в провинции Хомс, заявил глава делегации Дамаска Башар Джаафари.

"Мы попросили посланника (спецпосланника ООН Стаффана де Мистуру - ИФ), чтобы все стороны, присутствующие в Женеве, осудили это нападение. Все, кто откажется, будут считаться пособниками террористов", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

"То, что случилось сегодня, было своеобразным посланием террористов к Женеве, обращение ко спецпосланнику и всем, кто принимает участие в работе здесь", - добавил Джаафари.

"Смысл этого сообщения: страны- спонсоры не хотят, чтобы переговоры в Женеве удались"-, сказал он.

"Осуждение теракта со стороны участников переговоров станет тестом того, кто действительно представляет умеренную оппозицию в Женеве", - сказал он журналистам.

Джаафари также заявил, что Турция и Саудовская Аравия, по сути, подталкивают террористов к действиям в Сирии.

"Саудовская Аравия выступает за военное решение (сирийского конфликта - ИФ), Турция обдумывает создание зон безопасности. Подобные правительства своими действиями подбадривает "Фронт ан-Нусра (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ), - объяснил он журналистам.

По последним данным в результате двух взрывов в сирийском городе Хомс погибли 32 человек, 24 получили ранения. Два взрывы прогремели в двух центральных районах города у здания госбезопасности и штаба военной разведки.