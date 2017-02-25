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Оппозиционный сирийский Высший комитет по переговорам осудил теракт в Хомсе

Есть обновление от 23:58

Представитель ВКП обвинил в терроризме подконтрольные Ирану формирования, а также не исключил причастность к нему Дамаска

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Высший комитет по переговорам оппозиции Сирии (ВКП) осуждает теракт в Хомсе, если он был совершён террористами, заявил Представитель ВКП Насер Харири.

"Мы осуждаем любое проявление терроризма, во всех странах. Если террористический акт в Хомсе был совершён террористами, то ответ очевиден. Мы осуждаем все террористические акты", - сказал Харири журналистам в Женеве в субботу.

"Терроризмом занимается Иран, и их вооруженные группы, и другие страны", - отметил он.

Оппозиционеры не исключают, что теракт мог быть использован Дамаском, чтобы повлиять на ситуацию на переговорах в Женеве, заявил в субботу представитель военного крыла делегации оппозиционного Верховного совета по переговорам (ВКП) Фатех Хасун.

Я прекрасно знаю, как режим в Дамаске умеет использовать события в собственных целях", - сказал Хасун в Женеве, добавив, что в данном случае "речь может идти о попытке повлиять на ход переговоров в Женеве".

Говоря о теракте, он подчеркнул, что считает, что "в нем может быть замешан режим (Дамаск - ИФ), который хочет показать своему народу, что он борется против терроризма".

Хасун предположил, что до района, где было совершено нападение, террористам невозможно добраться без какой-то помощи правительственных сил.

Представитель ВАКП подчеркнул, что сирийские оппозиционеры всегда осуждают такие террористические группировки как ИГ и "Фронт ан-Нусра" (запрещены в РФ), но вместе с тем обвинил Дамаск во многочисленных кровопролитных атаках на мирных граждан.

В частности, он спросил, почему глава делегации Дамаска на переговорах Башар Джаафари "ничего не говорит о химоружии, которое Дамаск применял против своего народа".

Теги: Сирия, Хомс
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