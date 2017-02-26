На Донецкую фильтровальную станцию допустят украинских ремонтников

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Видеоконференция Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в субботу продолжалась около шести часов и была инициирована ОБСЕ.

"Видеоконференция продолжалась шесть часов и была инициирована ОБСЕ. Причиной для экстренного проведения видеоконференции стали участившиеся случаи агрессии и обстрелы невооруженных патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к ОБСЕ и Трехсторонней контактной группе.

По его словам, в ходе видеоконференции достигнута договоренность о допуске украинских ремонтных бригад на Донецкую фильтровальную станцию, поврежденную в результате обстрела.

"Из конструктивных моментов, что, вроде, как бы договорились о допуске украинских ремонтных бригад на Донецкую фильтровальную станцию. Но когда это произойдет еще неизвестно", - рассказал источник.

По его словам, в ходе видеоконференции "очень остро звучал вопрос" о недопустимости повреждений и обстрелов таких жизненно важных объектов инфраструктуры.

Источник также рассказал, что в ходе видеоконференции был поднят вопрос о возвращении СММ ОБСЕ беспилотника, захваченного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и выдвинуто требование провести расследование данного инцидента.

Однако, по словам собеседника агентства, "представители ОРДЛО отказались давать какую-либо информацию об инциденте по беспилотнику и возвращать его".

Как отметил источник, выпады против СММ ОБСЕ участились именно сейчас, "когда обсуждается вопрос об увеличении возможного количества наблюдателей миссии и увеличении бюджета".

"Очевидно, что подобная агрессия и постоянные инциденты с беспилотниками могут вызвать критическое отношение к этой позиции членов-участников ОБСЕ, ведь это уже седьмой случай, когда имущество, беспилотники страдают - их сбивают, отбирают, а каждый такой беспилотник стоит сотни тысяч долларов", - отметил источник.

Как ранее сообщалось, в субботу состоялась внеплановая видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с участием представителей СММ ОБСЕ, Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) и приглашением представителей ОРДЛО.