В ДНР обвинили украинских военных в захвате Донецкой фильтровальной станции

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины захватили Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), заявляют в минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Обстановка в Донецкой народной республике резко обострилась. Сегодня ночью украинская сторона, в нарушение всех договоренностей и взятых на себя обязательств, захватила объекты Донецкой фильтровальной станции, для ведения с ее территории провокационного огня по нашим позициям", - сказал на брифинге в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, из этого района противник применял минометы и крупнокалиберные пулеметы. "При этом, огонь велся из помещений станции не только по нашим позициям, но и по жилым районам населенных пунктов Ясиноватая и Спартак", - отметил он.

Как заявил Басурин, захват ДФС произведен радикалами националистических подразделений Украины. "В этой связи мы призываем мировых лидеров, решительно осудить режим Порошенко и заставить украинского президента навести порядок в рядах своей армии: вывести подразделения националистов из зоны так называемой "АТО", выполнив письменные гарантии от 15 марта 2016 года", - сказал он.