Трамп отказался посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в этом году не намерен посещать торжественный ужин, устраиваемый Ассоциацией корреспондентов Белого дома.

"Я не пойду на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Пожелайте от меня всем всего хорошего и прекрасного вечера!", - написал президент США в своем твиттере в субботу.

Это заявление Трамп сделал на фоне конфликта Белого дома и СМИ. В минувшую пятницу ряд корреспондентов ведущих американских изданий, в том числе CNN, Buzzfeed, Politico и других изданий, которые критиковали президента США и публиковали со ссылкой на источники компрометирующие его сведения, не пустили на брифинг пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который проводился без камер.

Ассоциация корреспондентов Белого дома заявила о недопустимости подобных действий.

Сам Трамп неоднократно подвергал критике американские СМИ, называя некоторые из них "фальшивыми новостями" и даже "врагами американского народа".