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Трамп остался недоволен ФБР из-за отсутствия успехов в деле утечки секретных данных

Президент США посетовал, что бюро не может остановить людей, раскрывающих прессе конфиденциальную информацию

Трамп остался недоволен ФБР из-за отсутствия успехов в деле утечки секретных данных
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил недовольство ФБР из-за отсутствия результатов в установлении личности тех, кто организовывал утечки секретных данных в СМИ, говорится в сообщении на его странице в твиттере.

"ФБР абсолютно неспособно остановить людей, раскрывающих секретную информацию, тех, кто долгое время скрывался в нашей администрации", - написал Трамп.

"Они даже не могут их найти в самом ФБР. Конфиденциальная информация, которая может оказать разрушительный эффект на США, передается в СМИ. Найдите их немедленно!" - отмечается на странице президента.

Как сообщалось, в частности, именно утечки в СМИ о контактах советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком стали причиной того, что советник был вынужден уйти в отставку.

Теги: США, Дональд Трамп, ФБР
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