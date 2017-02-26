Акцию против присоединения Крыма к России провели в Анкаре

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Акция протеста против присоединения Крыма к России прошла в Анкаре. Как передает Anadolu, несколько десятков этнических татар протестовали у стен посольства России.

Акция была организованной Ассоциацией НПО крымских татар и "приурочена к третьей годовщине аннексии Крыма", цитирует Anadolu организаторов.

Во время акции участники акции возложили к зданию российской дипмиссии черный венок.