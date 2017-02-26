Акцию против присоединения Крыма к России провели в Анкаре

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Акция протеста против присоединения Крыма к России прошла в Анкаре. Как передает Anadolu, несколько десятков этнических татар протестовали у стен посольства России.
Акция была организованной Ассоциацией НПО крымских татар и "приурочена к третьей годовщине аннексии Крыма", цитирует Anadolu организаторов.
[Фотогалерея] В Анкаре прошла акция против аннексии Крыма https://t.co/TgwFm454cK #Крым #Россия #Турция pic.twitter.com/ls3mA0WDtZ— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 25 февраля 2017 г.
Во время акции участники акции возложили к зданию российской дипмиссии черный венок.