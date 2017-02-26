Проверка места отравления брата лидера КНДР не выявила наличия ядов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские эксперты полиции Куала-Лумпура провели проверку столичного аэропорта и доложили об отсутствии признаков отравляющих веществ, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Проверка была проведена в связи с тем, что следствие по делу об убийстве в терминале аэропорта Ким Чен Нама - брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - установило, что пострадавший был отравлен веществом нервнопаралитического действия VX, являющегося компонентом химического оружия.

Министерство здравоохранения Малайзии в воскресенье сообщило, что вскрытие тела Ким Чен Нама подтвердило наличие в его организме "отравляющего вещества, которое вызывает сильный паралич" и быстро приводит к летальному исходу.