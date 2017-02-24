Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: пятница, 24 февраляВ миреМалайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен НамаВ миреФБР не захотело информировать СМИ о связях администрации Трампа с Россией
В мире

Малайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен Нама

Сводный брат северокорейского лидера был убит в Куала-Лумпуре

Малайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен Нама
Протесты у посольства КНДР в Куала-Лумпуре
Фото: ТАСС/Zuma

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ким Чен Нам - сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - умер в результате отравления веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, являющегося компонентом химического оружия, сообщила полиция Малайзии, ведущая следствие по делу об убийстве.

В распространенном заявлении говорится, что такой вывод был сделан экспертами химического департамента полиции.

Как сообщалось, Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту малайзийской столицы Куала-Лумпура 13 февраля. Одна из женщин, арестованных по подозрению в убийстве, смогла нанести отравляющее вещество на лицо погибшего.

Парламент Южной Кореи, которая обвиняет КНДР в организации убийства Ким Чен Нама, обратился в конгресс США с предложением о включении Северной Кореи в список террористических государств, сообщили южнокорейские СМИ.

Ранее полиция Малайзии потребовала от посольства КНДР в Куала-Лумпуре предоставить ей возможность допросить второго секретаря посольства в связи с расследованием дела об убийстве Ким Чен Нама, что было воспринято СМИ как причастность северокорейских властей к преступлению.

Теги: Малайзия, КНДР, Ким Чен Нам
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
ФБР не захотело информировать СМИ о связях администрации Трампа с РоссиейФБР не захотело информировать СМИ о связях администрации Трампа с Россией
Ранее появлялась информация о деловых интересах соратников Трампа в РоссииПодробнее
Бизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в СШАБизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в США
Ранее сегодня суд Вены отказался заключать Фирташа под стражу по делу об экстрадиции в ИспаниюПодробнее
Суд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспортаСуд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспорта
Выдачи украинского бизнесмена добивается ИспанияПодробнее
Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"
Сам депутат сейчас находится в безопасном местеПодробнее
На Украине похищен замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"На Украине похищен замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"
К поискам депутата подключились все силовые структурыПодробнее
СМИ узнали о возможном пересмотре Трампом методов борьбы против ИГ в СирииСМИ узнали о возможном пересмотре Трампом методов борьбы против ИГ в Сирии
По данным The Washington Post, президент США может пойти на более тесное сотрудничество с Турцией в наступлении на террористовПодробнее
Президент Молдавии отклонил приглашение участвовать в марше ЛГБТПрезидент Молдавии отклонил приглашение участвовать в марше ЛГБТ
Вместо этого он организует мероприятия в защиту традиционных ценностейПодробнее
СМИ анонсировали публикацию новой версии указа Трампа об иммиграцииСМИ анонсировали публикацию новой версии указа Трампа об иммиграции
Документ об ограничении иммиграции из ряда стран будет опубликован на следующей неделеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выставка "Искусство лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство лего" в Москве
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: пятница, 24 февраляВ миреМалайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен НамаВ миреФБР не захотело информировать СМИ о связях администрации Трампа с РоссиейСпорт"Зенит" вылетел из Лиги Европы
Что случилось этой ночью: пятница, 24 февраля
Малайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен Нама
ФБР не захотело информировать СМИ о связях администрации Трампа с Россией
В Эстонии обнаружен клад эпохи викингов
"Ростов" сыграл вничью со "Спартой" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
ИААФ разрешила троим российским атлетам выступать под нейтральным флагом
Исполняющим обязанности постпреда при ООН стал Петр Ильичев
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи