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Подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына получила за это $90

Полиция Куала-Лумпура спустя почти две недели после атаки собралась проверить аэропорт на наличие следов вещества нервно-паралитического действия

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Гражданка Индонезии Сити Айсиа (Siti Aisyah), которую подозревают в убийстве Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, настаивает, что ее наняли участвовать в розыгрыше и заплатили за это $90.

Как сообщает Associated Press, 25-летняя женщина заявила, что не знала, что участвует в убийстве.

По ее словам, люди корейской или японской внешности предложили поучаствовать в розыгрыше для реалити-шоу. Женщина утверждает, что не знала, что за вещество было у нее в руках в момент нападения. По ее мнению, это было что-то вроде косметического масла.

На самом деле в убийстве было задействована субстанция без запаха и напоминающая по консистенции машинное масло. Ею оказалось отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX. Для убийства человека достаточно небольшого количества - не превышающего по объему несколько песчинок - этого яда. Он убивает при вдыхании или проглатывании, но также может проникать через кожу.

Яд может подействовать как через несколько секунд, так и через несколько часов. Симптомы отравления разные: от головной боли до проблем со зрением. Затем следуют конвульсии, паралич, отказ дыхательной системы и смерть.

По мнению специалистов, осуществившие атаку женщины приняли меры предосторожности, чтобы самим не стать жертвами яда.

На случай отравления VX существует антидот - атропин. Его необходимо ввести после воздействия вещества. Атропин всегда есть при себе у военных медиков, которые работают в зонах конфликтов, где может применяться оружие массового поражения.

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Убийство Ким Чен Нама произошло в оживленном аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля, брат северокорейского лидера скончался по пути в больницу.

Появившиеся видеозаписи с камер наблюдения свидетельствуют, что женщины что-то намазали на лицо Ким Чен Нама. По данным малайзийской полиции, они сразу же пошли в ванную комнату, чтобы вымыть руки. Обе подозреваемые арестованы.

Полиция Малайзии лишь в субботу 25 февраля заявила, что проверит терминал аэропорта на следы VX.

Теги: Северная Корея, Малайзия, Ким Чен Нам
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