Оппозиционер Дадин выйдет из алтайской колонии не ранее 28 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - -Оппозиционер Ильдар Дадин, все еще находящийся в исправительной колонии (ИК) Рубцовска в Алтайском крае после оправдательного решения президиума Верховного суда РФ, выйдет на свободу не ранее вторника следующей недели, сообщил "Интерфаксу" председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Алексей Белоус.

"Мы сегодня посетили ИК №5, встречались с осужденными, в том числе и с Ильдаром - встреча была организована по нашей инициативе. Во время трансляции заседания президиума Верховного суда РФ Дадин находился в комнате один, без сотрудников ФСИН, поэтому они не уведомлены о решении суда. Руководство учреждения ждет документа, который отправляется фельдъегерской службой во избежание подделки. В связи с этим, в настоящее время у руководства с юридической точки зрения нет никаких оснований освобождать Дадина. Полагаю, его документ придет не раньше вторника", - сказал Белоус.

Он отметил, что по имеющейся информации, документ был отправлен из Москвы 22 февраля, однако пока нет сведений, где в настоящее время находится бумага.

В среду 22 февраля президиум Верховного суда РФ постановил освободить Дадина. "Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию", - говорится в решении президиума, оглашенном по итогам рассмотрения представления председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.