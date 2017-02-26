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Президент Молдавии потребовал от послов США и Румынии воздержаться от нравоучений

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от послов США и Румынии Джеймса Петтита и Даниела Ионицэ "не вмешиваться в деятельность" главы республики.

В воскресенье молдавское интернет издание independent опубликовало соответствующее письмо Додона дипломатам.

Издание также опубликовало письмо молдавскому президенту, с которым к нему обратились американский и румынский послы в Кишиневе. Они выразили сожаление в связи с тем, что Додон запретил участие группы молдавских военнослужащих в военных учениях, которые проходят с 20 февраля по 1 марта в учебном центре Смырдан на границе с Молдавией. В учениях принимают участие многонациональные силы из США, Болгарии, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии, Словении и Украины.

Петтит и Ионицэ обвинили Додона в "недружественном поведении" и предупредили, что из-за его жеста "молдавская армия не сможет получить должную подготовку", так как "эта подготовка на 80% основывается на участие в подобных учениях".

В попавшем в прессу ответном письме Додон напомнил послам о том, что "Республика Молдова - независимое и суверенное государство", и что "аппарат президента не приемлет комментарии и нравоучения извне по поводу своей деятельности и принимаемых решений".

"Я прошу не учить президента, как ему поступать, в особенности в том, что касается его конституционных полномочий, а также других областей. Я не думаю, что в странах, которые вы представляете, тот или иной посол, может комментировать действия президентов, в особенности в том, что касается дислокации Вооруженных сил. Хотел бы посмотреть на реакцию Белого дома или дворца Котрочень (президентский дворец в Бухаресте - ИФ) на аналогичные комментарии, озвученные, например, послами Республики Молдова в Вашингтоне или в Бухаресте", - заявил Додон.

Теги: Молдавия, Игорь Додон, Румыния США
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