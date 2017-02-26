В Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе считает, что Россия рано или поздно отзовет свое признание Абхазии и Южной Осетии как независимых государств.

"Я считаю, что это возможно и это так и будет в конце концов. Я не знаю, будет ли это в этом году или через пять лет, но я уверен, что это рано или поздно произойдет", - заявил Абашидзе в интервью тбилисской телекомпании Starvision.

По словам спецпредставителя грузинского премьера, "это (признание Абхазии и Южной Осетии - ИФ) настолько неестественная ситуация для всего мира, что международное сообщество не собирается с этим смириться".

"В какой-то степени эти регионы тоже оказались жертвой конъюнктуры, которая возникла в 2008 году. Это обязательно изменится. Думаю, что и в России многие сейчас осознают, что решение, принятое тогда по признанию Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, было большой ошибкой. Я это вижу, я это чувствую, и я это слышу", - заявил Абашидзе.

Отвечая на вопрос о перспективах восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией, которые Тбилиси разорвал в ответ на признание Москвой Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, он отметил, что этот вопрос не стоит в повестке дня.

При этом дипломат, который ранее был послом республики в РФ, подчеркнул, что, восстановив дипотношения, Грузия признала бы ситуацию, которую российская сторона называет "новой реальностью". По его словам, Тбилиси не смирится с объявлением независимости Абхазии и Южной Осетии.