Сирийская армия с начала года отбила у ИГ более 60 населенных пунктов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Более 60 населенных пунктов освободили с начала 2017 года от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сирийские войска, сообщили в Минобороны России.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", увеличилось до 63", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За сутки под контроль правительственных войск перешло 28,5 кв. км территории, - сообщили в Минобороны. - В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 2000,6 кв. км".

Российская боевая авиация в Сирии поддерживает наземные операции правительственной армии.