Фрегат "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами направлен в Средиземное море

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", направлен в Средиземное море, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Адмирал Григорович" покинул Севастополь. Во второй половине дня во вторник он войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море", - сказал источник.

"Адмирал Григорович" в прошлом ноябре выполнял задачи у берегов Сирии, осуществил пуски крылатых ракет "Калибр" по террористам на сирийской территории.

Фрегат "Адмирал Григорович" - головной корабль дальней морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Григорович" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль", артустановкой калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет.