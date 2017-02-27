Автор "мирного плана" по Донбассу согласовывал поездки в Москву с СБУ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Андрей Артеменко утверждает, что все свои поездки в столицу России согласовывал с руководством украинской спецслужбы.

"Я подтверждаю, что я был в Москве. Все мои поездки были согласованы с высшим руководством СБУ", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Артеменко также утверждает, что не обсуждал свой план с представителями Российской Федерации или с членами партии "Оппозиционный блок" на Украине.

Артеменко заподозрили в "антигосударственных действиях в сотрудничестве с РФ", не исключено, что в Верховную раду будет внесено представление о снятии с него депутатской неприкосновенности.

20 февраля американская газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из Восточной Украины".