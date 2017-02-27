Египет объявил о подорожании визы до $60 с 1 июля

Ранее предполагалось, что сбор вырастет более чем вдвое уже с 1 марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Египта в понедельник официально заявило о повышении визового сбора для иностранцев при въезде в страну с $25 до $60 с 1 июля 2017 года.

Ранее министерство сообщало о планах повысить стоимость визовых сборов уже с 1 марта по инициативе министра внутренних дел Египта. В сообщении на сайте МИД говорится, что директива о переносе повышения визового сбора получена от премьер-министра страны.

"МИД должен проинформировать посольства и консульства Египта за рубежом об отсрочке исполнения решения до июля 2017 года", - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина назвала решение египетских властей о повышении пошлины "странным". "Это выглядит ничем иным, как попыткой заработать на визах в условиях снижения турпотока. Вместо того, чтобы максимально облегчить въезд в страну, теряющую туристов, Египет повышает стоимость виз", - заявила она "Интерфаксу".

По мнению Тюриной, если направление откроют для российских туристов, подорожание виз может стать весьма существенным для кошелька. "Ведь $60 - это по нынешнему курсу около 3,5 тыс. рублей. Для семьи из 3-4 человек это получается сумма слишком значительная, поскольку Египет всегда считался бюджетным направлением. Остается надеяться, что после открытия направления власти страны сделают обратный ход, снизив стоимость виз, чтобы поддержать турпоток", - добавила она.

Авиасообщение с Египтом закрыто для российских туристов с осени 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". В середине февраля 2017 года стало известно, что российское правительство одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения авиабезопасности. Ранее в понедельник вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что проверка аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха может занять несколько месяцев.