Представитель РФ выступил против сокращения присутствия ООН в Косово

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Создание на подмандатной ООН территории косово-албанских вооруженных сил недопустимо, а разговоры о снижении уровня присутствия Всемирной организации в Косово неуместны, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Считаем недопустимым создание на подмандатной ООН территории косово-албанских вооруженных сил. Такие действия противоречат резолюции СБ ООН 1244, которая закрепляет пребывание на территории Косово исключительно многонациональных сил под международным контролем", - сказал Сафронков, выступая на заседании СБ ООН по косовскому урегулированию.

Он подчеркнул, что "при решении любых вопросов, касающихся сил безопасности Косово, необходимо учитывать мнение Сербии и косовских сербов".

Кроме того, по словам дипломата, Россия считает неуместными разговоры о снижении уровня ооновского присутствия в крае, которое обеспечивает Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК). "Не может быть никаких сомнений в том, что ООН играет в косовских делах ключевую, незаменимую роль, а МООНК остается центральным инструментом международного присмотра и решения задач по нормализации ситуации в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244, которая сохраняет силу в полном объеме", - заявил Сафронков.

В резолюции 1244 от 10 июня 1999 года Совет Безопасности постановил развернуть в Косово под эгидой ООН международные гражданское присутствие и присутствие по безопасности. Совет уполномочил генерального секретаря при содействии соответствующих международных организаций обеспечить международное гражданское присутствие в Косово - МООНК.

Целью Миссии стало содействие безопасности, стабильности и уважению прав человека в Косово путем взаимодействия со всеми общинами в Косово, с руководством в Приштине и Белграде, а также с региональными и международными организациями, включая Миссию Европейского союза по вопросам законности и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС), НАТО и ОБСЕ.