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SpaceХ отправит двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году

Глава компании Илон Маск рассказал, что они уже внесли за свое путешествие крупный депозит

SpaceХ отправит двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Двое космических туристов готовятся к полету вокруг Луны в 2018 году, они уже внесли крупный депозит, сообщил генеральный директор американской компании SpaceХ Илон Маск.

"Следующий год будет большим годом для отправки людей на космическую станцию, и, надеюсь, за ее пределами", - сказал Маск журналистам.

По словам главы компании, двое космических туристов "уже внесли крупный депозит" за полет вокруг Луны в следующем году.

"Мы рады сообщить, что в компанию SpaceХ обратились двое частных граждан по поводу путешествия вокруг Луны в конце следующего года... Мы планируем провести тесты на состояние здоровья и тесты на пригодность, а также начать начальную подготовку в этом году", - говорится в пресс-релизе компании, размещенном на сайте.

Отмечается, что другие желающие также выразили большой интерес к подобным полетам.

SpaceХ будет использовать ту же стартовую площадку на мысе Канаверал, штат Флорида, который использовался для миссий программы "Аполлон" (программа пилотируемых космических полетов космического агентства США НАСА, принятая в 1961 году с целью осуществления первой пилотируемой высадки на Луну, и завершённая в 1975 году).

Теги: SpaceХ, Илон Маск
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