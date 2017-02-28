Российские военные передали жителям Алеппо 5,7 тонн гуманитарной помощи

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российской стороной в Сирии за сутки проведено шесть гуманитарных акций в городе Алеппо, говорится во вторник в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

"В районах Алеппо Балад, Харш-аль-Шабаль, Аль-Зебдия и Шейх Максуд, в школах (в районах Хребель и Халидия) произведена передача жителям 0,94 тонны хлеба и 4,8 тонны бутилированной питьевой воды", - сообщили в Центре.

Отмечается, что за сутки гуманитарную помощь получили 2320 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,74 тонны.

Кроме того, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зор доставлено 20,3 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.