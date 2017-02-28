В ЛНР зафиксировали 13 обстрелов с украинской стороны за сутки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные 13 раз за сутки обстреливали территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские военные 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерийские орудия калибра 122 мм, 120 и 82-мм минометы, СПГ, БМП-1, БМП-2, АГС и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районах населенных пунктов Хорошее, Логвиново, Лозовое, Калиновка и Калиново.