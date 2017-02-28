Главные новости
КультураНиколай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТПВ миреБелый дом назвал цель увеличения военного бюджета СШАВ РоссииВ Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР Украине
В мире Кризис на Украине

Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Взятие под контроль предприятий украинской юрисдикции властями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса будет прямым нарушением минских договоренностей, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Неприкосновенность украинских предприятий, в том числе и "Укрзализныци", было условием, достигнутым во время переговоров в Минске. То есть, если сейчас мы будем свидетелями того, что украинские предприятия, которые зарегистрированы на территории Украины, будут взяты под, как это они сказали, внешнее управление, то это будет прямое нарушение Минских договоренностей", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Кроме того, Тука считает, что в случае таких действий у этих предприятий не будет будущего.

В миреГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками ДонбассаГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками ДонбассаЧитать подробнее

В понедельник главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сделали совместное заявление, в котором потребовали от Киева до начала весны снять транспортную блокаду Донбасса. В противном случае они пригрозили введением внешнего управления на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в народных республиках, а также прекращением поставок угля Украине. Лидеры ДНР и ЛНР подчеркнули, что транспортная блокада Донбасса противоречит минским соглашениям.

Позже в понедельник Захарченко заявил, что все предприятия, находящиеся в ДНР, перейдут в правовое поле республики с 1 марта.

Кроме того, депутаты Народного совета ЛНР рассмотрели и приняли во втором чтении закон "О внесении изменений в закон ЛНР "О налоговой системе", который обязывает юридических и физических лиц-предпринимателей, работающих на территории республики под украинской юрисдикцией, до 1 марта заключить договор с налоговыми агентами ЛНР.

Как сообщает ЛуганскИнформЦентр, соответствующее решение поддержали все 44 депутата, принимавшие участие в пленарном заседании.

Теги: Киев, Украина, ДНР, ЛНР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
SpaceХ отправит двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 годуSpaceХ отправит двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году
Глава компании Илон Маск рассказал, что они уже внесли за свое путешествие крупный депозитПодробнее
Экс-советника по нацбезопасности США призвали дать показания о связях Трампа с РФЭкс-советника по нацбезопасности США призвали дать показания о связях Трампа с РФ
Обе партии в Конгрессе хотят получить отчет о контактах Флинна с российским посломПодробнее
Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета СШАБелый дом назвал цель увеличения военного бюджета США
В администрации Трампа уверены, что наращивание оборонных расходов в Соединенных Штатах не приведет к гонке вооружений по всему мируПодробнее
Глава ДНР объявил о блокаде Украины республиками ДонбассаГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса
Захарченко заявил, что ДНР и ЛНР больше не будут продавать уголь Украине, а находящиеся на территории республик предприятия перейдут в их правовое полеПодробнее
ДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятияДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия
Захарченко и Плотницкий готовы пойти на этот шаг, если Украина не снимет транспортную блокаду Донбасса до 1 мартаПодробнее
Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президентаВыдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президента
Министру обороны придется подыскать другого желающего руководить американским военным флотомПодробнее
Обновленную Nokia 3310 представили на выставке в БарселонеОбновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне
Кроме того, на MWC 2017 были показаны смартфоны Nokia3, Nokia 5 и международная версия Nokia 6Подробнее
В Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной ОсетииВ Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии
По мнению спецпредставителя премьера Грузии по вопросам отношений с Россией, признание Абхазии и Южной Осетии неестественно для всего мираПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 февраля6 фото
27 февраля
Фотохроника 27 февраля
Прощание с Алексеем Петренко7 фото
27 февраля
Прощание с Алексеем Петренко
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Все фотогалереи
Цитата дня

Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, за ним - доска, и детишки сидят рядами

Ольга Голодец раскритиковала советское наследие в школах

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураНиколай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТПВ миреБелый дом назвал цель увеличения военного бюджета СШАВ РоссииВ Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР УкраинеВ РоссииМень рассказал о возможном изменении закона о столичном статусе Москвы
Сенат США утвердил Уилбура Росса на пост министра торговли
ООН призвала власти РФ одобрять больше заявок на предоставление убежища
Компания PwC назвала виновника ошибки на вручении "Оскара"
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
Трамп распорядился проверить телефоны сотрудников Белого дома
Телевизионный рейтинг "Оскара-2017" стал самым низким за 9 лет
SpaceХ отправит двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи