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Лавров объяснил признание паспортов ДНР и ЛНР в РФ гуманитарными соображениями

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Решение о признании в РФ документов, выданных самопровозглашенными республиками Донбасса, было принято на фоне крайне тяжелой гуманитарной ситуации в регионе, заявил журналистам во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Указ президента РФ о признании документов тех, кто проживает на востоке Украины, подписан исключительно в интересах людей и продиктован исключительно гуманитарными соображениями", - заявил Лавров на пресс-конференции.

Министр добавил, что указ соответствует как духу, так и букве минских соглашений.

"Международное право не запрещает признание документов, которые необходимы для реализации прав и свобод и которые выданы властями, не пользующимися международным признанием", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, глава МИДа РФ заявил, что лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики обрели легитимность, подписав минские соглашения.

"Признание лидеров самопровозглашенных республик было сделано с подписанием минских договоренностей, которые, в свою очередь, были одобрены консенсусом в резолюции СБ ООН", - сказал Лавров.

Так министр прокомментировал заявление генсека ОБСЕ, который выразил сожаление по поводу указа президента РФ признать паспорта жителей ЛНР и ДНР и заявил, что таким образом российское руководство признало и лидеров вооруженных формирований самопровозглашенных республик.

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров
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