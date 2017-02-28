Европарламент рассмотрит принятый в РФ закон о декриминализации домашнего насилия

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Европейский парламент на сессии 1-2 марта в Брюсселе рассмотрит в среду недавно принятый в России закон о частичной декриминализации насилия в семьях.

Согласно опубликованному на сайте Европарламента проекту повестки дня сессии, дебаты по этому вопросу пройдут на основании заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Хотя, как это нередко бывает, ее может представлять на заседании мальтийское председательство Совета ЕС.

Среди других вопросов повестки в среду - обсуждение подготовки к саммиту ЕС 9-10 марта, борьба против исчезновения в Европе детей мигрантов, неравенство в оплате труда мужчин и женщин, нарушения в Великобритании свободы передвижения граждан ЕС и другие вопросы.

2 марта евродепутаты обсудят реализацию союзных программ "Европа творческая" и "Европа для граждан".

Закон о переводе домашних побоев, совершенных впервые, из уголовных преступлений в административные правонарушения бы подписан президентом Владимиром Путиным 7 февраля. Закон исключает из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц, но только если эти побои совершены впервые. За побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству. Ранее побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицировались как административное правонарушение, а в семье - как уголовное преступление.