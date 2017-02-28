Главные новости
В РоссииКаждый четвертый россиянин испытал потребность в продовольственных картахКультураВозможной виновницей аварии с участием Караченцова назвали его женуВ РоссииМинюст РФ заявил о готовности скорректировать "статью Дадина"
В мире

Российский эксперт назвал реалистичным прогноз США о разгроме ИГ до конца года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Прогноз американских экспертов о возможности разгрома основных сил "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ) уже в этом году реалистичен, вопросы конкретного взаимодействия Москвы и Вашингтона остаются открытыми, считает руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин.

"В принципе это реально. Это все укладывается в план, подготовленный Пентагоном по поручению Трампа", - заявил Шумилин во вторник "Интерфаксу".

По его словам, вопрос конкретных форм возможного взаимодействия России и США остается открытым. "В отличие от Обамы, Трамп готов сотрудничать с Москвой. Но вопрос остается в подвешенном состоянии, и в каком виде сотрудничество возможно, пока не понятно", - сказал собеседник агентства.

Что касается сообщений американских экспертов о том, что через три месяца Москва и Вашингтон могут достичь консенсуса по практическим вопросам урегулирования сирийского кризиса, то, по мнению американиста, давать какие-либо прогнозы преждевременно.

"Трамп есть Трамп. Разумеется, советники, консультанты и независимые эксперты могут что-то говорить и предлагать, но вопрос в том, к какому окончательному решению придет Вашингтон", - сказал эксперт.

Теги: США, Россия, ИГ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
СМИ рассказали об отказе Москвы задержать возможных убийц Ким Чен НамаСМИ рассказали об отказе Москвы задержать возможных убийц Ким Чен Нама
По данным южнокорейской газеты, из-за недостаточности улик подозреваемые смогли улететь через Москву и ВладивостокПодробнее
Трамп распорядился проверить телефоны сотрудников Белого домаТрамп распорядился проверить телефоны сотрудников Белого дома
Президент США надеется найти источник утечки секретных данных в СМИПодробнее
SpaceХ отправит двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 годуSpaceХ отправит двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году
Глава компании Илон Маск рассказал, что они уже внесли за свое путешествие крупный депозитПодробнее
Экс-советника по нацбезопасности США призвали дать показания о связях Трампа с РФЭкс-советника по нацбезопасности США призвали дать показания о связях Трампа с РФ
Обе партии в Конгрессе хотят получить отчет о контактах Флинна с российским посломПодробнее
Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета СШАБелый дом назвал цель увеличения военного бюджета США
В администрации Трампа уверены, что наращивание оборонных расходов в Соединенных Штатах не приведет к гонке вооружений по всему мируПодробнее
Глава ДНР объявил о блокаде Украины республиками ДонбассаГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса
Захарченко заявил, что ДНР и ЛНР больше не будут продавать уголь Украине, а находящиеся на территории республик предприятия перейдут в их правовое полеПодробнее
ДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятияДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия
Захарченко и Плотницкий готовы пойти на этот шаг, если Украина не снимет транспортную блокаду Донбасса до 1 мартаПодробнее
Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президентаВыдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президента
Министру обороны придется подыскать другого желающего руководить американским военным флотомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Карнавал в Бразилии10 фото
28 февраля
Карнавал в Бразилии
Фотохроника 27 февраля6 фото
27 февраля
Фотохроника 27 февраля
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКаждый четвертый россиянин испытал потребность в продовольственных картахКультураВозможной виновницей аварии с участием Караченцова назвали его женуВ РоссииМинюст РФ заявил о готовности скорректировать "статью Дадина"ЭкономикаРоспотребнадзор оштрафовал Uber за введение в заблуждение пассажиров
В ЛДПР предложили проводить Единый день голосования по средам
Благоустройство Садового кольца в Москве в 2017 г. оценили почти в 12 млрд руб.
Европарламент рассмотрит принятый в РФ закон о декриминализации домашнего насилия
У правозащитницы Зои Световой провели обыск
Главного тренера "Байкала-Энергии" призвали уйти в отставку
Роспотребнадзор оштрафовал Uber за введение в заблуждение пассажиров
Стадион ЦСКА получит название "ВЭБ Арена"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи