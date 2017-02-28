Российский эксперт назвал реалистичным прогноз США о разгроме ИГ до конца года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Прогноз американских экспертов о возможности разгрома основных сил "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ) уже в этом году реалистичен, вопросы конкретного взаимодействия Москвы и Вашингтона остаются открытыми, считает руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин.

"В принципе это реально. Это все укладывается в план, подготовленный Пентагоном по поручению Трампа", - заявил Шумилин во вторник "Интерфаксу".

По его словам, вопрос конкретных форм возможного взаимодействия России и США остается открытым. "В отличие от Обамы, Трамп готов сотрудничать с Москвой. Но вопрос остается в подвешенном состоянии, и в каком виде сотрудничество возможно, пока не понятно", - сказал собеседник агентства.

Что касается сообщений американских экспертов о том, что через три месяца Москва и Вашингтон могут достичь консенсуса по практическим вопросам урегулирования сирийского кризиса, то, по мнению американиста, давать какие-либо прогнозы преждевременно.

"Трамп есть Трамп. Разумеется, советники, консультанты и независимые эксперты могут что-то говорить и предлагать, но вопрос в том, к какому окончательному решению придет Вашингтон", - сказал эксперт.