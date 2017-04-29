Россия в СБ ООН поддержала предложение Китая по Северной Корее

Как отметили в МИД РФ, речь идет о прекращении ядерных испытаний КНДР взамен на отказ от военных учений вблизи этой страны

Заседание Совбеза ООН по КНДР в Нью-Йорке

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - На заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся накануне, Россия поддержала китайское предложение о "двойной приостановке" в качестве исходной точки для начала переговоров, сообщает в субботу МИД РФ.

"В ходе широкой дискуссии члены Совета единодушно призвали КНДР к отказу от ракетных и ядерных испытаний и выполнению соответствующих резолюций СБ ООН. В то же время звучал призыв о необходимости поиска политико-дипломатического решения ядерной проблемы Корейского полуострова", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"В этом контексте Российская Федерация поддержала предложение КНР о "двойной приостановке" (прекращение Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний взамен на отказ от проведения американо-южнокорейских военных учений вблизи КНДР) в качестве отправной точки начала политических переговоров", - подчеркивается в сообщении.

МИД уточняет, что решений по итогам заседания принято не было.

Россию на открытом заседании СБ ООН по проблематике КНДР представлял заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов.