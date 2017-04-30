Минск заявил о желании проверить перерабатывающие предприятия РФ

Подобного приглашения от российской стороны пока не поступало

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия хотела бы провести инспекцию российских перерабатывающих предприятий, но пока такого приглашения от российской стороны не поступало, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц в интервью телеканалу "Беларусь-1" в воскресенье.

"Мы хотели бы тоже побывать на российских предприятиях, чтобы посмотреть (...), как же там поставлена работа", - сказал Л.Заяц, упомянув, в частности, молочные предприятия РФ.

"Но почему-то таких приглашений, такого желания, чтобы наши специалисты посетили (российские предприятия - ИФ) пока нет", - добавил белорусский министр.

Заяц напомнил, что после встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Петербурге было дано поручение Россельхознадзору об инспекции предприятий Белоруссии в рамках урегулирования вопроса о снятии ограничений на поставки белорусских продуктов питания в Россию. Проверка прошла с 5 по 13 апреля, по ее результатам два предприятия были открыты для экспорта в Россию. В начале мая состоится второй этап инспекции "по настоятельной просьбе Республики Белоруссия", - сообщил глава Минсельхозпрода.

"Мы ждем квалифицированного заключения и понимания со стороны Россельхознадзора", - заметил белорусский министр.