Белый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс сообщил, что администрация Трампа "изучила" возможности изменений в законах о клевете. Подобные изменения предложил ввести в марте президент США Дональд Трамп, сообщает ABC.

Представитель Белого дома отметил, что подтверждает только факт рассмотрения, не касаясь деталей возможных изменений и того, как именно они будут исполнятся. "Это другая история", — заявил он.

Прибэс добавил, что СМИ должны "быть более ответственными при публикации новостей".

The failing @nytimes has disgraced the media world. Gotten me wrong for two solid years. Change libel laws? https://t.co/QIqLgvYLLi

Сейчас американская пресса пользуется некоторой защитой от судебных исков о клевете из-за гарантий, данных Первой поправкой к конституции США, гарантирующей право на свободу слова.

Дональд Трамп неоднократно критиковал деятельность американских СМИ, называя некоторые из них "врагами народа".

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!