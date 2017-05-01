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Белый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету

Поправки могут затронуть деятельность СМИ

Белый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету
Президент США Дональд Трамп
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс сообщил, что администрация Трампа "изучила" возможности изменений в законах о клевете. Подобные изменения предложил ввести в марте президент США Дональд Трамп, сообщает ABC.

Представитель Белого дома отметил, что подтверждает только факт рассмотрения, не касаясь деталей возможных изменений и того, как именно они будут исполнятся. "Это другая история", — заявил он.

Прибэс добавил, что СМИ должны "быть более ответственными при публикации новостей".

Сейчас американская пресса пользуется некоторой защитой от судебных исков о клевете из-за гарантий, данных Первой поправкой к конституции США, гарантирующей право на свободу слова.

Дональд Трамп неоднократно критиковал деятельность американских СМИ, называя некоторые из них "врагами народа".

Теги: США, Дональд Трамп
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