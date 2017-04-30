Трамп заявил о связях Клинтон и ее сторонников с Россией

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ее сторонников в связях с Россией. Во время интервью телеканалу CBS он задался вопросом, почему бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста и демократы не позволили ФБР изучить свои сервера.

"Они наняли компанию, и кто-то сказал плохие вещи, что их серверы взломали. Но почему демократы не позволили ФБР [изучить серверы]? Они сказали ФБР: мы не позволим вам это сделать. Почему они так решили? И почему ФБР не жаловалось по этому поводу?" — заявил Трамп.

Также Трамп напомнил об экономических интересах в России Подесты, а также о связях с Москвой хиллари и Билла Клинтонов. "Есть Подеста, у которого, как я понимаю, есть компания с братом в России. Муж Хиллари выступает с речами в России. Хиллари заключила урановую сделку с Россией. Никто никогда не говорит об этом", — пожаловался американский президент.

Дональд Трамп неоднократно, в том числе и в социальных сетях, обвинял Хиллари Клинтон и ее сторонников в связях с Россией.

28 марта в Комитете палаты представителей по разведке должны были пройти вторые открытые слушания о предположительном вмешательстве России в выборы в США, но заседание было перенесено на более поздний срок.