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Трамп заявил о связях Клинтон и ее сторонников с Россией

Есть обновление от 01:46

Президент США напомнил об урановой сделке и ситуацией с сервером демократов

Трамп заявил о связях Клинтон и ее сторонников с Россией
Хиллари Клинтон
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ее сторонников в связях с Россией. Во время интервью телеканалу CBS он задался вопросом, почему бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста и демократы не позволили ФБР изучить свои сервера.

"Они наняли компанию, и кто-то сказал плохие вещи, что их серверы взломали. Но почему демократы не позволили ФБР [изучить серверы]? Они сказали ФБР: мы не позволим вам это сделать. Почему они так решили? И почему ФБР не жаловалось по этому поводу?" — заявил Трамп.

Также Трамп напомнил об экономических интересах в России Подесты, а также о связях с Москвой хиллари и Билла Клинтонов. "Есть Подеста, у которого, как я понимаю, есть компания с братом в России. Муж Хиллари выступает с речами в России. Хиллари заключила урановую сделку с Россией. Никто никогда не говорит об этом", — пожаловался американский президент.

Дональд Трамп неоднократно, в том числе и в социальных сетях, обвинял Хиллари Клинтон и ее сторонников в связях с Россией.

28 марта в Комитете палаты представителей по разведке должны были пройти вторые открытые слушания о предположительном вмешательстве России в выборы в США, но заседание было перенесено на более поздний срок.

Теги: Дональд Трамп, Хиллари Клинтон
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