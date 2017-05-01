Сирийскому населению передано три тонны российской гуманитарной помощи

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российские военные передали за сутки жителям Сирии 3 тонны гуманитарной помощи для 1300 человек, сообщили "Интерфаксу" в Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Латакия. В городе Алеппо в районах Новое Южное Алеппо, Бенизид, Бустан Элькаср, Азиз и в округе Кади Аскар жителям передано 1,5 тонны хлеба, порций горячей еды и 150 продовольственных наборов. В населенном пункте Баришбо в провинции Латакия жителям передано 350 продовольственных наборов", - говорится в сообщении Центра.

Как уточняется, общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3 тонны. За сутки гуманитарную помощь получили 1300 человек.

Кроме того, по данным Центра по примирению сторон, в течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Также "продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся", говорится в сообщении.