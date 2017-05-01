В "Аэрофлоте" заявили о 14 пассажирах в больницах Бангкока после инцидента

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Из 25 госпитализированных пассажиров "Аэрофлота", получивших травмы из-за турбулентности на рейсе Москва-Бангкок в понедельник, 14 еще остаются в медучреждениях столицы Таиланда, сообщает авиакомпания.

"На борту находилось 313 пассажиров, 25 из них направлены в медучреждения Бангкока. В настоящее время одиннадцать пассажиров уже выписаны из больницы. Остальные пока остаются в госпитале", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

При этом компания опровергает информацию, распространяемую рядом СМИ о том, что в результате инцидента несколько пассажиров получили компрессионный перелом позвоночника.

"Представители "Аэрофлота" совместно с работниками консульства Российской Федерации в Бангкоке находятся в контакте с пострадавшими для оказания им помощи, - сообщает "Аэрофлот". - Все расходы на лечение пассажиров полностью взяла на себя авиакомпания".