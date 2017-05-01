США назвали условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Перед встречей президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном должно быть выполнено много условий, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Мы должны увидеть, что их провокационное поведение сошло быстро на нет. Есть масса условий (для встречи глвв государств - ИФ)", - сказал Ш.Спасйер в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос, какие условия должны быть выполнены, чтобы встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоялась.

"Ясно, что пока ничего из этого не происходит", - добавил представитель Белого дома.

"Не думаю, что это произойдет в ближайшее время", - сказал Спайсер.