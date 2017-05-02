В одесском Доме профсоюзов не нашли взрывчатку

Ранее полиция начала эвакуацию людей с Куликова поля, где жители города собирались, чтобы почтить память погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Украинские взрывотехники не обнаружили взрывоопасных веществ, устройств или предметов в результате обследования здания Дома профсоюзов в Одессе и прилегающей территории, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

После звонка неизвестного о предположительном минировании объекта правоохранители на время проверки эвакуировали граждан, находившихся на территории Куликова поля.

В настоящее время доступ в Дом профсоюзов открыт, подчеркнули в полиции.

Предпринимаются меры по установлению и привлечению к ответственности человека, сообщившего о якобы минировании.

Как сообщалось, в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирован Дом профсоюзов в Одессе. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полиция эвакуировала людей с Куликова поля за оцепление.

Во вторник одесситы собирались на Куликовом поле, чтобы почтить память погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Тогда, по официальным данным, в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие считает, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.