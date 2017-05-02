Эрдоган вновь вступил в правящую Партию справедливости и развития

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь вступил в ряды правящей Партии справедливости и развитии (ПСР), сообщает во вторник газета The Hurriyet.

После избрания на пост главы государства в 2014 году Эрдоган был вынужден покинуть партию, которую он учредил еще летом 2001 года.

Возвращение Эрдогана к партийной деятельности после трехлетнего перерыва стало возможно после принятия поправок к конституции в результате состоявшегося ранее референдума.

16 апреля в Турции прошел референдум. По его итогам чуть больше половины голосовавших (51,4%) высказались за внесение изменений в конституцию, которые касаются расширения полномочий президента страны и перехода от парламентской республики к президентской.