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Оппозиция и власти Сирии поддержали предложение РФ о создании зон снижения напряженности

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционные силы и официальные власти Сирии согласны на реализацию российской инициативы о создании четырех зон снижения напряженности в провинции Идлиб, городе Хомс, Восточной Гуте и южной части Сирии, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

"Сирийские оппозиционные силы готовы на реализацию предложения России о создании четырех зон снижения напряженности. Значительная часть группировок вооруженной оппозиции уже согласилась принять участие в организации этих территорий", - рассказали изданию в руководстве делегации сирийской оппозиции, которая направляется в Астану на очередной раунд переговоров.

"Если международное сообщество будет придерживаться конструктивной позиции, это позволит установить режим прекращения огня и обеспечить возвращение сирийцев домой. В то же время ввиду того, что Россия выступает гарантом перемирия, нам хотелось бы, чтобы она проявляла большую ответственность в вопросе политического перехода в Сирии", - цитирует газета слова сирийского оппозиционера, представителя высшего комитета по переговорам Рияда Наасан Ага.

Издание отмечает, что инициативу Москвы одобрили и власти в Дамаске. Как заявили в сирийском парламенте, контролировать зоны должны именно российские вооруженные силы. На участие сил ООН Дамаск согласие давать отказался.

Четвертый раунд переговоров по сирийскому урегулированию открывается в среду в столице Казахстана Астане. Переговоры продлятся два дня - 3 и 4 мая. Все приглашенные стороны - страны-гаранты перемирия, участники конфликта и наблюдатели - подтвердили свое участие.

Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Делегацию Турции - замминистра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, а иранскую - замглавы МИД по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари.

Теги: Сирия, РФ
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